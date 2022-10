Tre condanne per estorsione, lesioni e minacce, arrestato a Foligno

Tre condanne nei suoi confronti, per oltre 6 anni di reclusione da scontare: per questo un uomo è stato arrestato a Foligno e portato a Spoleto

Tre condanne nei suoi confronti, per oltre 6 anni di reclusione da scontare: per questo un uomo è stato arrestato a Foligno e portato al carcere di Maiano di Spoleto.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, infatti, hanno rintracciato un cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine per pregressi reati contro la persona e contro il patrimonio, e lo hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione pendente nei suoi confronti.