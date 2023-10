Travolto dal bobcat nell'azienda agricola di famiglia, 22enne ricoverato in ospedale - Tuttoggi.info

È ricoverato a Perugia e non è in pericolo di vita il giovane 22enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro nella zona di Torchiagina, ad Assisi.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre: padre e figlio erano nell’azienda agricola di famiglia e stavano lavorando su un bobcat “imballato”. Quando hanno provato a farlo ripartire, il mezzo però si è accidentalmente ribaltato schiacciando il torace e l’addome del giovane. Sul posto l’ambulanza del 118, che ha portato il giovane d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Indagano gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl; sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino.

Si tratta del secondo incidente ‘agricolo’ in Umbria, solo pochi giorni prima a Trevi un 66enne era morto travolto dalla motozappa mentre stava lavorando in un terreno agricolo.