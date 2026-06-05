Mulè "Giuseppe Sinopoli ha portato l'Italia alla gloria del mondo" - Tuttoggi.info

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Mulè “Giuseppe Sinopoli ha portato l’Italia alla gloria del mondo”

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Mulè “Giuseppe Sinopoli ha portato l’Italia alla gloria del mondo”

Ven, 05/06/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sinopoliana è il ricordo di un grandissimo italiano che seppe essere europeo e incarnare ciò che era il genio italico. Un maestro, un direttore d’orchestra, un compositore eclettico che ha portato l’Italia alla gloria del mondo”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, nel corso della presentazione di Sinopoliana, il grande festival europeo dedicato alla memoria di Giuseppe Sinopoli, a 25 anni dalla sua scomparsa. “Lo ricordiamo dopo venticinque anni in un un’iniziativa che, grazie all’Istituto italiano di Cultura di Berlino, si porterà tra Roma, Berlino, Inghilterra, ovunque Sinopoli ha lasciato il suo segno. Un italiano straordinario negli ottant’anni in cui si celebra l’Assemblea Costituente, un’italiano di cui oggi sentiamo la mancanza e che non soltanto nella musica, ma anche nell’arte, nell’archeologia, nella filosofia ha lasciato il suo segno”, ha aggiunto.

xb1/col4/mca3

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