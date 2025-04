Trasporto, servizi, parcheggi: così il Brt cambierà via Settevalli

Un intervento strategico in un’area complessa come via Settevalli, interessata da reti tecnologiche sotterranee vitali per la città. “Siamo qui per ascoltare le vostre esigenze e affrontare insieme i disagi del cantiere: una volta conclusa l’opera, guarderemo anche alle strade limitrofe per migliorarne l’accessibilità e la sicurezza,” ha detto l’assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi, parlando all’assemblea pubblica organizzata da Confcommercio Perugia sugli interventi nell’area di via Settevalli legati al Brt Metrobus. “Un’opera infrastrutturale che da 25 anni la città non ha mai avuto” ha aggiunto Vossi.

Ai rappresentanti istituzionali, così come ai tecnici ed ai numerosi operatori economici intervenuti, il presidente di Confcommercio Perugia, Michele Biselli, aprendo i lavori, ha ricordato l’importanza di via Settevalli come “porta d’ingresso della città e centro commerciale naturale, polo economico che ospita grande distribuzione, servizi, concessionarie e ristorazione.” Biselli ha evidenziato come il progetto Metrobus rappresenti un’occasione unica di riqualificazione urbana, rendendo la via più accessibile e vivibile anche a piedi, in linea con il concetto di città dei 15 minuti. Ha inoltre ricordato gli Stati Generali dell’economa urbana promossi in collaborazione con la Giunta comunale insieme ad altre associazioni, nei quali via Settevalli sarà protagonista attraverso la costituzione del Distretto Urbano del Commercio.

Nel suo intervento, l’assessore all’Ambiente David Grohmann ha rilanciato il tema degli Stati Generali del Commercio, annunciando che il suo contributo si concentrerà sulle politiche del cibo, con tavoli di lavoro specifici. Ha risposto alle domande relative al futuro del mercato ortofrutticolo, oggetto di una trasformazione legata anche al Metrobus.

Grohmann ha anticipato che la prossima settimana saranno portate in Giunta le contro deduzioni alle osservazioni ricevute al piano attutivo sul progetto dell’ex mercato coperto. I nuovi parcheggi previsti saranno 670 a servizio del centro commerciale di cui 97 pubblici destinati all’interscambio nelle ore di chiusura del centro commerciale.

L’assessore allo Sviluppo economico Andrea Stafisso ha evidenziato la portata e le sfide del progetto: “Un investimento da 120 milioni di euro in un’area ad alta densità urbana da realizzare in 15 mesi. Comprendiamo il disagio per le attività commerciali e stiamo lavorando per ridurlo al minimo, con un’attenzione massima ai tempi e all’impatto dei cantieri”.

Stafisso ha posto l’accento sulle esternalità positive del progetto: nuovo asfalto, marciapiedi riqualificati, maggiore sicurezza e videosorveglianza lungo il tracciato. Ha inoltre ringraziato i presenti per i contributi ricevuti: “La sfida è collettiva e riguarda anche la mobilità sulle strade affini a via Settevalli”.

Metrobus e lavori su via Settevalli

La dirigente della mobilità Margherita Ambrosi ha approfondito gli aspetti tecnici dell’opera: il Metrobus sarà una linea metropolitana di superficie, servita da autobus ad alta capienza, che viaggeranno su corsie preferenziali con fermate intelligenti. “Quattro fermate lungo via Settevalli valorizzeranno il percorso, garantendo tempi certi grazie alla geolocalizzazione dei mezzi e all’interazione con i semafori. L’infrastruttura sarà moderna, accessibile, sicura e dotata di videosorveglianza”.

Ambrosi ha illustrato la riorganizzazione del traffico: da via dell’Acacia a via Piccolpasso sarà attivata una corsia per senso di marcia e una dedicata al Metrobus, con fermata e rotatoria davanti all’ex mercato.

Durante l’incontro, numerosi commercianti hanno sollevato quesiti e proposte in merito al traffico, alla viabilità e alla riqualificazione dei marciapiedi e delle rotatorie. In particolare, è stata evidenziata la necessità di intervenire su via Morettini, che diventerà una delle principali vie di uscita da via Settevalli. L’incontro si è concluso con un generale apprezzamento per il progetto e per il dialogo aperto con l’amministrazione.