Tragica caduta da un'impalcatura, muore 59enne - Tuttoggi.info

L'uomo stava aspettando gli operai che stavano ristrutturando la sua abitazione a Purello. Oggi i funerali

Tragedia nella frazione di Purello (Fossato di Vico), dove un 59enne è deceduto in seguito ad una caduta da un’impalcatura.

La notizia che risale a martedì scorso (19 dicembre) – riportata da La Nazione – ha sconvolto l’intera comunità locale, in quanto l’uomo – Luciano Burzacca – era molto conosciuto e apprezzato sia per la sua umanità che per professionalità sempre dimostrata con la sua attività di arredamenti interni ed esterni.

La tragedia è avvenuta proprio all’esterno della casa dell’uomo, interessata da interventi di ristrutturazione. Luciano stava aspettando gli operai sopra un’impalcatura finché, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe accidentalmente scivolato e precipitato di sotto. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

A trovare il cadavere per primi sono stati gli stessi lavoratori che il 59enne era pronto ad accogliere, arrivato solo qualche ora dopo la caduta. Sul posto sono poi intervenuti, carabinieri e Asl. Il corpo dell’uomo, su disposizione del magistrato, è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per gli accertamenti medico-legali, terminati i quali è stato restituito ai familiari per i funerali di oggi pomeriggio (22 dicembre) al Santuario Madonna della Ghea di Purello (ore 15).