Tragedia sulla Pievaiola, 23enne perde la vita in un incidente | Feriti gli amici AGGIORNAMENTI

Inutili purtroppo i soccorsi per il giovane 23enne, morto pochi minuti dopo l’impatto. La vittima è Luka Cifci, un giovane cuoco nato ad Atena, ma vissuto in Italia, a Cortona. Attualmente risiedeva a Castiglione del Lago, dove lavorava in un noto ristorante del posto

I suoi amici sono ricoverati all’ospedale di Perugia.

(aggiornamento ore 13.00)