Tragedia sul lavoro, 53enne cade da una scala e muore

share

Tragedia, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 4 luglio), a Pistrino (frazione di Citerna). Un operaio 53enne, di origini venete, stava installando un macchinario in un’azienda di via della Libertà, quando all’improvviso è caduto da una scala ed è rimasto a terra senza vita. La morte, però, dovrebbe essere sopraggiunta in seguito ad un malore, poiché la caduta dell’uomo, da una scala appunto, sarebbe avvenuta da un’altezza non particolarmente elevata. Sul posto sono arrivati il 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri con i tecnici della Usl, per far luce sulla dinamica dell’incidente.

share

Stampa