Tragedia nei boschi, 64enne muore mentre taglia la legna - Tuttoggi.info

L'uomo sarebbe caduto accidentalmente ma non si esclude che sia stato colpito da una pianta, sul posto anche l'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi (martedì 19 marzo) in un bosco della campagna umbertidese a Torri di Colonnata (tra Verna e Calzolaro).

Un boscaiolo 64enne, residente nella zona del Folignate, è infatti morto mentre stava tagliando della legna. Da quanto emerge l’uomo sarebbe caduto accidentalmente, battendo forte la testa contro il tronco di un albero o addirittura di un grosso masso. Non è esclusa inoltre l’ipotesi che la vittima possa essere stata schiacciata da una pianta in caduta.

Sul posto sono arrivati carabinieri forestali, vigili del fuoco e 118. In loco è arrivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sull’episodio stanno indagando anche i tecnici del servizio Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1.