Tragedia in sala da ballo, uomo stroncato da infarto - Tuttoggi

Tragedia in un locale di Montefalco, l'uomo è stato soccorso da un'infermiera fuori servizio ma non c'è stato nulla da fare

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì in una sala da ballo di Montefalco, dove un uomo e stato stroncato da un infarto. Era da poco passata la mezzanotte quando il sessantenne, che in quel momento sedeva su un divanetto posto ai bordi della pista da ballo, ha accusato un malore.

A soccorrerlo una infermiera dell’ospedale di Spoleto che si trovava in quel momento nel locale e che ha attivato le procedure di primo soccorso a cominciare dal massaggio cardiaco che non ha mai smesso fino all’arrivo del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E spirato prima dell’arrivo dell’ambulanza.

La tragedia ha fermato subito la band che si stava esibendo e i clienti hanno abbandonato il locale.