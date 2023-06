Tragedia a Spoleto, giovane muore nello scontro tra scooter e auto

Terribile incidente stradale a Spoleto, muore un 40enne. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale

Un terribile incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio a Spoleto. Nello scontro tra uno scooter ed un’auto è morto un giovane spoletino. La tragedia è avvenuta lungo viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Manna.

Nell’impatto purtroppo ha perso la vita un 40enne, molto conosciuto in città. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16, con il giovane che viaggiava in sella ad uno scooter che si è scontrato con un veicolo. Inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi, tra la disperazione generale. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, sono attualmente presenti i vigili del fuoco di Spoleto e la polizia municipale che si occupa dei rilievi. Attualmente viale Marconi è stato chiuso al traffico: dopo un paio di ore la salma del povero ragazzo è stata rimossa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo le prime informazioni, il 40enne in sella ad una moto pare stesse sorpassando un’auto, quando avrebbe toccato una Polo che sopraggiungeva in senso contrario.

(articolo in aggiornamento)