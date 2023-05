"Traditori della patria, altro che Fratelli d'Italia", Acerbo lancia strali a Meloni e Salvini - Tuttoggi.info

"Traditori", Acerbo, segretario di Prc attacca duramente il Governo. "Sappiamo come Salvini utilizzava il tricolore..."

“Hanno usato il tricolore per prendere in giro la gente, sappiamo come la Lega e Salvini utilizzavano il tricolore fino a qualche anno fa: Meloni diceva di essere sovranista, in realtà fanno l’Italia a pezzi. Sono traditori della patria, altro che fratelli d’Italia” – parole del segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, intervenuto oggi pomeriggio, 9 maggio, all’incontro con Roberto Fico e il candidato sindaco per il M5S, Claudio Fiorelli, sul Ddl Calderoli relativo all’autonomia differenziata.

Acerbo (Prc) “No ad autonomia differenziata per diritti di tutti”

“L’autonomia differenziata penalizza tutte le Regioni del centro-sud, ma sbagliano anche quelli che a nord pensano che vada a loro favore, perché quando ci si gioca l’unitarietà dei diritti, a partire dal Contratto Nazionale di Lavoro, perdono tutti quelli che stanno in basso. Bisogna dire ‘no’ all’autonomia differenziata – ha concluso Acerbo – per il diritto alla sanità pubblica, all’istruzione pubblica e ai diritti sociali che siano uguali per tutte le cittadine e i cittadini della Repubblica italiana”.