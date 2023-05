Roberto Fico (M5S) a sostegno di Fiorelli "Meloni porta Italia nel caos" - Tuttoggi.info

Roberto Fico, in visita a Terni per le amministrative, contro il governo Meloni "Porta l'Italia nel caos istituzionale"

Roberto Fico, ex Presidente della Camera dei Deputati, nella pomeriggio di oggi 9 maggio, ha incontrato il candidato sindaco del M5S, Claudio Fiorelli e i militanti pentastellati per parlare di autonomia differenziata. Il Ddl del Governo Meloni (81 pagine redatte dai tecnici del ministero dove sono contenuti cinquecento funzioni statali nelle 23 materie previste dall’articolo 117 del titolo V della Costituzione), contestato da più parti, trasferirebbe alle Regioni alcune competenze dello Stato. All’incontro ha preso parte anche Maurizio Acerbo, segretario di Prc, che ha lanciato strali contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Fico “Sarebbe stupendo avere un sindaco come Claudio Fiorelli”

“I Comuni hanno l’obbligo di fare una lotta contro l’autonomia differenziata, perché è un provvedimento che andrà ad indebolire regioni come l’Umbria e comuni come Terni: avere un sindaco, come Claudio Fiorelli – ha sottolineato Roberto Fico – che ha chiaramente espresso la sua contrarietà al Decreto, sarebbe stupendo”.

Governo Meloni “Crea disordine e caos”

“Siamo completamente contrari alla possibilità di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica o il Premier – ha continuato Fico relativamente all’iter delle riforme istituzionali sul quale sta lavorando il Governo Meloni – e vi invito a riflettere sul disordine istituzionale che sta portando la Meloni: portare avanti il Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata e, allo stesso tempo, prevedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Premier, rende l’architettura istituzionale italiana un caos”.