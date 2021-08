"Tra Pomi e Fiori" a Calvi dell'Umbria il 28 e il 29 agosto 2021 - Tuttoggi

"Tra Pomi e Fiori", un'occasione per osservare da vicino il mondo vegetale; con il biglietto d'ingresso visite guidate alla Pinaconteca di Palazzo Ferrini.

“Tra Pomi e Fiori”: il 28 e il 29 agosto prossimi arriveranno, a Calvi dell’Umbria, florovivaisti ed espositori da tutta Italia.

La XXI edizione dell’attesissima manifestazione si configura, ancora una volta, come un’interessante mostra di florovivaismo e artigianato.

“Tra Pomi e Fiori”: un’esposizione di piante, comuni e rare

In occasione di “Tra Pomi e Fori” saranno in mostra piante acquatiche, agrumi, alberi da frutto di antiche qualità, piccoli frutti; e ancora piante aromatiche, bulbose, succulente, carnivore, erbacee perenni, garofanini, graminacee, acidofile, ortensie, orticole, peperoncini, piante da secco, rampicanti, rose, salvie, e non solo.

“L’angolo dello scambio” per gli appassionati di piante e semi

Come sempre, inoltre, sarà presente un “angolo dello scambio”, dove sarà possibile barattare gratuitamente piante e semi con altri appassionati. Non mancheranno, poi, le diverse produzioni artigianali e le specialità enogastronomiche. Infine, abbinate al biglietto d’ingresso sono previste visite guidate alla Pinacoteca di Palazzo Ferrini, che ospita opere di Guido Reni, Pieter Brueghel il giovane, Francesco Furini, Pompeo Batoni, Van Vittel e tanti altri.

Calvi, e in particolare Piazza Mazzini, a fare da cornice

“Tra Pomi e Fiori” si svolgerà nel centro storico di Calvi, in ampi spazi che vanno da Piazza Mazzini ai vicoli e alle piazzette circostanti; un particolare, questo, che rende l’evento ancora più originale e suggestivo. La mostra, infatti, avrà dunque luogo nella piazza principale di Calvi, nel cuore del centro storico, nelle vie, nei vicoli e nelle piazzette attigui. Tali superfici saranno perimetrate al fine di garantire un accesso controllato dei visitatori.