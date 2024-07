Tra luglio e agosto lavori per nuovo asfalto su oltre 20 strade, pronti altrettanti sensi unici alternati - Tuttoggi.info

I cantieri partiranno nei prossimi giorni sulle carreggiate interessate dai lavori di posa della fibra ottica, focus in Consiglio su via Pieve delle Rose

Partirà nei prossimi giorni l’intervento di ripristino dell’asfalto sulle strade di Città di Castello interessate dai lavori di posa della fibra ottica.

Le opere saranno effettuate nell’arco dei mesi di luglio e agosto dalla ditta appaltatrice dell’installazione della linea per la connessione a banda larga e interesseranno oltre 20 tratti stradali sui quali, nel rispetto di un’ordinanza della Polizia Locale in via di pubblicazione, gli interventi previsti si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 18, con l’applicazione del senso unico alternato gestito da impianto semaforico o movieri.

Le direttrici sui quali saranno effettuati i lavori sono: via Pieve delle Rose; via delle Scienziate; via Maria Picchi; via Rosa Duranti; via Alfonsine; via Cristoforo Gherardi; via Guglielmo Baldeschi; viale Antonio Gramsci; via 4 Novembre; viale Vittorio Veneto; via Martiri della Libertà; via della Fornace; via Scipione Lapi; viale Vittorio Emanuele Orlando; via Giovanni Giolitti; via Ippolito Nievo; via Risorgimento; via dei Mille; via Giuseppe Cesare Erba; via XXII Luglio; via Brigata San Faustino; incrocio vocabolo Zoccolanti.

A preannunciare l’intervento nell’ultima seduta del Consiglio comunale era stato l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, rispondendo ad un’interrogazione di Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che aveva chiesto notizie su modi e tempi dei lavori di ripristino successivi alla posa della fibra soprattutto lungo via Pieve delle Rose e sulle intenzioni dell’amministrazione comunale circa il miglioramento della viabilità nel tratto compreso tra la rotatoria Rita Brunetti e vocabolo Graticole, in direzione di Titta-Badiali.

“La ditta ha richiesto al comando di Polizia Locale un’ordinanza per la disciplina del traffico per programmare i lavori necessari, che interesseranno via Pieve delle Rose come altre strade della città, per cui l’intervento, seppur tardivo da parte del soggetto deputato, verrà effettuato”, aveva detto Carletti, segnalando “le difficoltà dell’amministrazione a controllare lavori come questo della posa della fibra ottica, che non gestiamo direttamente, ma di cui abbiamo unicamente comunicazioni circa lo svolgimento da parte delle imprese incaricate dai gestori”.

Arcaleni aveva chiesto anche cosa si intendesse fare per migliorare la sicurezza complessiva di via Pieve delle Rose. “La strada è in condizioni pessime, deteriorata, la linea di banchina manca completamente, l’asfalto laterale è mangiato, ci sono problemi relativi al fossato accanto, spesso teatro di incidenti”. Carletti ha poi chiarito che “il tratto di via Pieve delle Rose in questione è stato inserito nell’elenco delle strade sulle quali verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito dell’accordo quadro 2023-2026. L’intervento prevede, oltre al rifacimento di asfalto e segnaletica orizzontale, anche l’installazione di un guardrail sulla banchina lungo il ciglio della scarpata del fosso demaniale, che corre in parallelo alla carreggiata”.