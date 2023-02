Toto sindaco a Trevi, scontro social Moccoli – Andreani

Al centro la polemica della minoranza sulla Bit di Milano

Il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, è giunto alla fine del suo secondo mandato e a primavera la città andrà alle urne. Per questo a Trevi si respira così aria frizzantina, da pre campagna elettorale e da totosindaco. In questo quadro è possibile leggere la recentissima polemica tra l’assessora Stefania Moccoli e il capogruppo della minoranza, Saverio Andreani. Due nomi, questi, tra quelli che vengono dati in corsa per una candidatura.

I commenti della Moccoli

La polemica è nata dalle accuse di Andreani all’amministrazione sull’assenza dei rappresentanti istituzionali di Trevi alla Bit di Milano. Trevi era presente, con dirigenti, ma senza figure istituzionali. E sui social, dove questa accusa è rimbalzata, i due protagonisti si sono ‘beccati’. “Abbiamo capito che sei tu il candidato sindaco della destra a Trevi“, ha scritto l’assessora Moccoli in un post rispondendo ad Andreani e, in un secondo commento: “Non è necessario strumentalizzare sempre tutto per fare politica. Trevi c’è con l’idea, l’impegno e soprattutto la grande fatica che fa ogni giorno, contribuendo a far funzionare a dovere l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino. Non c’era l’assessore competente (in convalescenza a causa di un recente intervento chirurgico) ma era ben rappresentato da un funzionario e un’associazione molto attiva e collaborativa sul territorio. A rimetterci è solo la mia salute a sto giro…capisco la tua esigenza di visibilità, ma non devi vedere fantasmi ovunque. A volte la verità è più semplice di quella che credi”.