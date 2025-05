Torna lo Youth Climate Meeting di Legambiente_22-25 Maggio - Tuttoggi.info

Torna anche quest’anno il raduno annuale delle e dei giovani attivisti ambientali, con uno sguardo all’Europa e alla COP30.

Dal 22 al 25 maggio, l’Oasi Dunale di Paestum (SA), curata con passione dal circolo locale di Legambiente, ospiterà attiviste e attivisti provenienti da ogni regione d’Italia che si riuniranno per partecipare all’annuale Youth Climate Meeting, un evento giunto alla sua settima edizione e organizzato dal Coordinamento Nazionale Giovani di Legambiente.

Quattro giorni di incontri, dibattiti e workshop con ospiti, esperte ed esperti, con un approccio inclusivo ed intersezionale su temi come la giustizia climatica, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, i reati ambientali e le ecomafie, l’alimentazione, l’agroecologia e il benessere animale, il volontariato internazionale come impegno per la pace e i diritti umani. Un focus importante di quest’anno sarà la prossima mobilitazione europea in vista della COP30, un momento cruciale per spingere i Governi ad adottare politiche ambiziose per contrastare il cambiamento climatico.

Il tutto attraverso metodologie di educazione non formale e inclusive, grazie alle quali ogni persona ha modo di esprimersi, anche nell’ottica di destrutturare dinamiche che rischiano di non garantire un dialogo orizzontale e partecipato. Altro aspetto caratterizzante è la dimensione della cura delle persone, delle relazioni e degli spazi, che si concretizza nella scelta di creare un gruppo dedicato ad accogliere i bisogni specifici dei e delle partecipanti, la presenza di zone di decompressione, ma anche altri strumenti utili per favorire dinamiche relazionali sane.

Lo Youth Climate Meeting, che avrà un costo accessibile, sarà da una parte un’occasione per celebrare l’attivismo in tutte le sue forme, dall’altra un incontro per ridere, ballare e divertirsi in riva al mare, come confermano anche le serate di musica live, le visite all’Oasi dunale e ai famosi Templi di Paestum e gli aperitivi vegani dedicati alla cittadinanza attiva e al prossimo referendum previsti dal programma.

<<Per il settimo anno consecutivo una importante delegazione di giovani e giovanissimi partirà dall’Umbria per unirsi al più grande evento dedicato all’attivismo climatico d’Italia>> commenta Martina Palmisano, Vicedirettrice Legambiente Umbria e coordinatrice del gruppo regionale dei giovani della Legambiente. <<Da diverso tempo ormai alcune delle nostre volontarie e dei nostri volontari fanno parte del team nazionale che facilita i workshop e contribuisce alla realizzazione dell’evento. Grazie al percorso di engagement delle nuove generazioni sul quale la nostra associazione sta investendo molto, abbiamo costruito anche in Umbria un percorso di innovazione e di contaminazione con le altre realtà che risulta sempre più fondamentale per unire le forze e tendere verso quella giustizia ambientale e sociale di cui abbiamo bisogno. Le tecniche di educazione non formale e la presenza di tante e tanti ospiti rappresentano un valore aggiunto per un’Associazione come la Legambiente che da oltre 45 anni presidia i temi ambientali e di giustizia climatica che lo Youth Climate Meeting esprime al meglio con quel mix di competenze e passione tipico delle giovani generazioni>>.

Le iscrizioni sono aperte a tutte le giovani under 35. Per info collegarsi su www.legambienteumbria.it oppure scrivere a info@legambienteumbria.it





