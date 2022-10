Torna in autunno “Lezioni di strada. Letture spaziali” con un nuovo appuntamento - Tuttoggi

Nel cortile della Scuola Media Pianciani, la scrittrice Carola Susani converserà con il pubblico sul tema “L'avventura del mito”.

Torna in autunno “Lezioni di strada. Letture spaziali” con un nuovo appuntamento straordinario dedicato alla cultura della formazione organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e con l’Associazione Amici di Spoleto: giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 16 nel cortile della scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani” di Spoleto (Via Arpago Ricci),la scrittrice Carola Susani converserà con il pubblico sul tema “L’avventura del mito”. In caso di pioggia l’evento si terrà nell’aula magna dello stesso istituto.

L’iniziativa si configura come il quarto appuntamento della prima edizione di una serie di incontri sul territorio con scrittori ed intellettuali inserita come “evento straordinario” nel cartellone degli appuntamenti del Comune di Spoleto dal titolo “Accade d’autunno a Spoleto”. Si ringraziano per il sostegno la Regione Umbria e per il suo contributo alla rassegna la Fondazione Monini.