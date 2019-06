Torna il premio Margherita Hack all’interno di “Spoleto Arte” a cura di Vittorio Sgarbi

Domenica 30 giugno a Palazzo Leti Sansi (via Arco di Druso 37, Spoleto) avrà luogo la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento “Premio Margherita Hack” in onore della signora delle stelle che verrà consegnato a numerose personalità del mondo dell’arte e della cultura.

Il riconoscimento è ideato e organizzato dal manager, suo agente e amico Salvo Nugnes, con l’intenzione di mantenere viva la memoria della grande donna che attraverso i suoi studi e le sue ricerche ha lasciato un patrimonio prezioso in simbolica eredità al mondo intero.

Il 29 giugno 2013 moriva la signora delle stelle e in occasione dell’anniversario della sua scomparsa “Spoleto Arte” ha voluto omaggiarne il genio. Il premio suddiviso in categorie verrà assegnato al Presidente del Vittoriale degli Italiani di Gabriele D’Annunzio Giordano Bruno Guerri per la cultura, all’architetto Stefano Boeri per l’architettura, al curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2019 Milovan Farronato per l’arte, al giornalista, autore e conduttore televisivo Massimo Giletti per il giornalismo, alla stilista e imprenditrice italiana, fondatrice del marchio FENDI Anna Fendi per la moda, al cantautore Morgan per la musica.

“Questo riconoscimento, – dichiara Nugnes – vuole essere un simbolico ringraziamento a Margherita per tutto ciò che la sua sincera amicizia mi ha regalato. Una grande donna che ci ha lasciato un tesoro in eredità. Nei tanti anni di studi e ricerche ha interamente dedicato la sua vita alla profonda passione per la scienza e la fisica pur conservando una modestia, un’umiltà profonda e una semplicità radicata, che le hanno permesso di rimanere una persona schietta e vera, di non scendere mai a compromessi guadagnandosi la stima e il rispetto di tutti.”

La cerimonia di consegna si svolgerà alle ore 11.00 all’interno del secolare Palazzo Leti Sansi in concomitanza con la grande mostra di “Spoleto Arte” curata da Vittorio Sgarbi. Ad assegnare i premi sarà un comitato di esperti e intellettuali presieduto dal sociologo Francesco Alberoni, ne fanno parte il grande fisico Antonino Zichichi, presidente della World Federation of Scientists, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, l’artista José Dalí, figlio di Salvador Dalí, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi e molte altre celebri personalità.

