Torna il pellegrinaggio Assisi-Gubbio, presentata X edizione del “Sentiero di Francesco”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

E’ stata presentata questa mattina (mercoledì 29 agosto) la X edizione de “Il sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio da Assisi a Gubbio che ricorda quello percorso dal Santo nell’inverno tra il 1206 e il 1207, per rendere omaggio alla tomba di Sant’Ubaldo, dopo aver compiuto la scelta della “spoliazione” e della rinuncia all’autorità e alla ricchezza familiare.

Il programma 2018 si svolgerà come di consueto dal 1 al 3 settembre e, il 31 agosto, sarà preceduta ad Assisi dalla “Prima preghiera ecumenica per il Creato”, cui parteciperanno i rappresentanti delle confessioni cristiane di tutto il mondo.

“Un appuntamento di forte natura spirituale che propone una sintesi delle esperienze più alte del messaggio francescano: riconciliazione con tutto il Creato. L’esperienza di questo cammino assume anche una valenza per quel particolare turismo che ricerca i percorsi di pellegrinaggio della nostra Umbria spirituale e che occorre sostenere e incentivare adeguatamente”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi in sede di presentazione dell’evento, mentre monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia e segretario della Ceu, nel suo intervento ha sottolineato il valore e la continuità dell’impegno degli organizzatori che contribuisce di anno in anno a ad aumentare il numero delle adesioni “ad una esperienza di cammino ‘tematico’ che vive grazie al messaggio di Francesco e che ogni anno ne ripropone l’attualità”.

E l’ideatore di questa iniziativa, monsignor Mario Ceccobelli, vescovo emerito di Gubbio ha spiegato il significato del Sentiero ideato dal primo pellegrino che lo percorse: “Francesco che intraprese questa via per pregare sulla tomba di Ubaldo, era allora il santo più conosciuto in Umbria. Francesco che sceglie la povertà, ma contribuisce a riformare la Chiesa percorrendo sempre un ‘Sentiero’ di riconciliazione e fraternità”.

L’assessore regionale Fernanda Cecchini, nel suo saluto ha detto che “in questa edizione c’è sicuramente qualche motivo in più per partecipare: riaffermare e ritrovare un senso profondo di umanità e spiritualità nelle nostre comunità”. Cecchini ha sottolineato l’importanza di questo tipo di turismo che richiede “interventi mirati, anche infrastrutturali non solo di manutenzione ma anche di messa in opera, un impegno che la Regione porta avanti anche attraverso l’Agenzia per la forestazione”.

La “Prima preghiera ecumenica per il Creato” di venerdì 31 agosto – come hanno spiegato la presidente dell’Istituto Serafico Francesca Di Maolo e Cecilia Dall’Aglio del coordinamento “Tempio del Creato” – è organizzata dal Movimento cattolico globale per il clima, in collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi che parteciperà attivamente all’evento anche con propri ospiti. Nelle intenzioni degli organizzatori Il Sentiero di Francesco di questo anno avvia quindi un percorso che idealmente porterà alla Conferenza delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 24) che si svolgerà a Katowice (Polonia ) dal 3 al 14 dicembre prossimo.

I 51 chilometri dell’itinerario si percorrono in tre tappe, dal 1 al 3 settembre: primo giorno, raduno ad Assisi e partenza per Valfabbrica; secondo giorno, partenza da Valfabbrica e arrivo all’Eremo di San Pietro in Vigneto; terzo e ultimo giorno, partenza da San Pietro in Vigneto e arrivo a Gubbio (Chiesa di San Francesco della Pace).

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa