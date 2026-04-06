Torna il Green Energy Day 2026: la grande giornata dedicata alla Transizione energetica - Tuttoggi.info

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tutta Italia il Green Energy Day la grande giornata dedicata alla Transizione energetica giunta alla sua terza edizione che, quest’anno, raddoppia gli appuntamenti previsti per venerdì 17 e sabato 18 aprile. Durante la due giorni sarà possibile visitare impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno già realizzato interventi di efficienza energetica, offrendo così a famiglie, scuole e cittadinanza l’occasione di osservare concretamente il funzionamento degli impianti, la loro integrazione nel paesaggio e il loro contributo alla decarbonizzazione. La scelta di due giornate nasce dalla volontà di ampliare ulteriormente la partecipazione e coinvolgere in modo più diretto anche le giovani generazioni, grazie a visite e iniziative dedicate anche alle scuole.



(Per info sugli impianti visitabili https://www.greenenergyday.it/)



Promosso dal Coordinamento FREE, insieme alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile e del mondo ambientalista, il Green Energy Day si conferma come il principale appuntamento nazionale per sensibilizzare le persone sul tema della giusta transizione energetica.





Anche in Umbria sarà possibile visitare due impianti: sabato 18 visita all’impianto agrivoltaico di Valfabbrica, località Sospertole; domenica 19, nell’ambito dello Speak Up Festival, visita all’impianto eolico di Castiglione Aldobrando realizzato da Ènostra nell’omonima località nel comune di Gubbio.



La novità umbra è la visita all’impianto agrivoltaico di Valfabbrica (località Sospertole) aperta a tutta la cittadinanza dalle ore 11 alle 13, l’impianto agrivoltaico dell’azienda AKREN, presentato come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui sperimentare i vantaggi congiunti della produzione agricola e di quella energetica da fonte solare



La visita sarà preceduta, per chi lo vorrà, da una biciclettata, organizzata da Legambiente Umbria e FIAB Perugia Pedala, ed una camminata condotta da Legambiente Perugia e Valli del Tevere, per unire il tema dell’energia rinnovabile a quello della mobilità dolce.



Per informazioni sulla biciclettata è possibile scrivere a info@fiabperugiapedala.org; per ricevere informazioni sulla camminata è possibile scrivere a legambienteperugia@gmail.com.







Il valore strategico della transizione energetica



Accelerare su efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili è oggi l’unica scelta possibile non solo per ridurre le emissioni e contrastare la crisi climatica, ma anche per rafforzare la sicurezza energetica nazionale, contenere i costi in bolletta per famiglie e imprese e avvicinare l’Italia a una reale indipendenza energetica.



Consumare meno energia e disporre di una quota più ampia di energia prodotta da fonti rinnovabili significa anche essere meno esposti agli effetti delle crisi internazionali e delle tensioni geopolitiche che incidono sui mercati energetici. Eventi come il conflitto in Medio Oriente dimostrano con chiarezza quanto la dipendenza dalle fonti fossili renda il prezzo dell’energia più vulnerabile a shock esterni. Al contrario, un sistema energetico più fondato su efficienza energetica e rinnovabili può garantire maggiore stabilità, sicurezza e resilienza.



Perché il percorso di sviluppo delle rinnovabili sia davvero efficace e condiviso, è necessario promuovere un confronto serio e costruttivo tra i soggetti coinvolti — istituzioni, imprese, comunità locali, associazioni ambientaliste — così da individuare le aree più adatte allo sviluppo degli impianti e conciliare la crescita delle rinnovabili con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle specificità territoriali.



“In questo senso, il Green Energy Day – dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free – svolge un ruolo strategico: permette ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento, valutarne i benefici concreti e sviluppare una maggiore consapevolezza. Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono strumenti fondamentali per superare diffidenze e costruire un consenso solido e informato intorno alla transizione energetica. Purtroppo, sia l’efficienza energetica, che avrebbe bisogno di politiche stabili e di lungo periodo oggi quasi completamente assenti, sia le rinnovabili non progrediscono al ritmo necessario per rispettare gli obiettivi PNIEC al 2030. Proprio per questi motivi, il Green Energy Day 2026 assume un valore ancora più importante: non solo come momento di incontro e partecipazione, ma come occasione concreta per diffondere conoscenza, superare ostacoli culturali e territoriali e rafforzare il sostegno pubblico verso un modello energetico sostenibile, sicuro, più economico e quindi conveniente per tutti”.



Le aziende che vogliono inviare la propria adesione al Green Energy day possono scrivere entro il 10 aprile a ged@free-energia.it



Promotori: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, AssoESCo – Associazione delle Energy Service Company, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, EcoFuturo, FederIdroelettrica, FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente



Partner: Greenpeace, WWF, KEY–The Energy Transition Expo



Media Partner: Infobuilding Energia, Canale Energia, Quotidiano Energia, QualEnergia.it, SolareB2B, La Nuova Ecologia



Sponsor Gold: LONGI, SunCity



Sponsor Silver: ECO–The Photovoltaic Group, Tera Energy-Società benefit





Per ulteriori dettagli: https://www.legambienteumbria.it/torna-il-green-energy-day-il-17-e-il-18-aprile-impianti-alimentati-da-fonti-rinnovabili-aperti-in-tutta-italia-e-anche-in-umbria/

Luogo: Valfabbrica, Lolalità Sospertole