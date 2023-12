Torgiano, il sindaco Liberti: “Mi ricandido”

L'annuncio del primo cittadino in Consiglio comunale, dopo i rumors sui desiderata di alcuni esponenti umbri del centrodestra

“MI ricandido a sindaco di Torgiano”. Nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale, quella dedicata al bilancio, Eridano Liberti ha ufficializzato la propria candidatura per la prossima competizione elettorale. Un annuncio fatto dopo aver rivendicato i risultati della sua amministrazione.

Un annuncio che sembra anche spegnere le voci che rimbalzavano negli ultimi giorni da Perugia, circa l’idea di alcuni esponenti del centrodestra di puntare su un altro candidato sindaco, nello scacchiere delle candidature delle amministrative e tenendo conto dei mutati rapporti di forza all’interno delle componenti del centrodestra.

Liberti ritiene di poter avere dai torgianesi l’investitura per proseguire il lavoro fatto. Non avendo il timore di parlare, in campagna elettorale, della necessità di aumentare le tasse per consentire al Comune di avere a disposizione le risorse necessarie.