Topolino parla umbro: nel numero di metà luglio storia speciale in dialetto perugino | LE FOTO - Tuttoggi.info

Un numero per appassionati del “donca” e della peruginità: Topolino 3686 ha anche una versione Umbria, con una storia in dialetto perugino.

Da oggi – 15 luglio 2026, ndr – il celebre settimanale Disney contiene la storia Zio Paperone e la giornata piena tradotta in perugino, una delle quattro versioni regionali – le altre sono per anche Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Molise – realizzate da Panini Comics per celebrare il patrimonio linguistico del Paese. Per l’adattamento della storia nelle diverse lingue locali, Panini Comics si è avvalsa della collaborazione del professor Riccardo Regis, ordinario di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana, che ha coordinato un gruppo di studiosi. La traduzione in dialetto perugino è stata curata dal professor Giulio Vaccaro, mentre gli adattamenti nelle altre lingue sono stati affidati ai professori Federico Vicario, Potito Paccione e Antonietta Marra.