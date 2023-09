Topi d’auto fermati dalla polizia, uno riesce a fuggire

Si tratta di due tunisini, presunti autori di un furto su una vettura in sosta in via Gallenga

Uno beccato dalla polizia, che è in cerca dell’altro topo d’auto, dopo la segnalazione del furto da una vettura in sosta in via Gallenga.

Giunti in prossimità del parco Chico Mendez, gli agenti hanno individuato due uomini – successivamente identificati per due cittadini tunisini, rispettivamente classe 1982 e 1984, entrambi gravati da precedenti di polizia – rispondenti alle descrizioni fornite dal richiedente; hanno quindi deciso di fermarli per sottoporli ad un più approfondito controllo.

I due, inizialmente collaborativi, improvvisamente si sono dati alla fuga verso i palazzi situati in via Magno Magnini. Uno di loro è stato fermato poco distante, sottoposto a perquisizione e, infine, accompagnato in Questura per una compiuta identificazione.

Sono ancora in corso le ricerche dell’altro soggetto comunque riconosciuto dagli operatori.

Al termine delle attività di rito, acquisita la querela della persona offesa, gli agenti hanno deferito i due uomini all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.