Tommaso Campagni nuovo consigliere comunale, Bassini passa a CiviciX - Tuttoggi

Il 32enne subentra alla dimissionaria Silvia Norgiolini (Lista civica Marinelli Sindaco), importante annuncio del sindaco su Villa Muzi

Subito novità importanti in apertura dell’odierno Consiglio comunale, a partire dall’ingresso in aula di un nuovo consigliere, Tommaso Campagni (Marinelli Sindaco), subentrato alla dimissionaria Silvia Norgiolini.

Il 32enne, primo dei non eletti della rispettiva lista civica, ha preso posto proprio nello scranno accanto all’ex candidato sindaco Roberto Marinelli. “Sono onorato di essere qui e ringrazio gli elettori che mi hanno votato, metterò tutto il mio impegno per svolgere al meglio il mio compito e difendere l’interesse dell’intera comunità”, ha dichiarato Campagni, salutando il sindaco Luca Secondi, la giunta e i componenti dell’assemblea elettiva.

L’altro cambiamento annunciato dal presidente del Consiglio comunale Luciano Bacchetta è la costituzione nell’assemblea del nuovo gruppo consiliare CiviciX, di cui sarà capogruppo l’ex candidata sindaco Luciana Bassini.

Nelle comunicazioni è poi arrivato un importante annuncio del sindaco Luca Secondi: “Da pochi giorni la Prefettura di Perugia ha dato il via libera per l’utilizzo di Villa Muzi per la gestione dell’eventuale emergenza che si dovesse determinare con un arrivo consistente di profughi nel nostro territorio. La situazione ancora non presenta particolari dimensioni ed emergenze ma abbiamo realizzato un vademecum per la gestione dell’accoglienza dei cittadini ucraini e per facilitare le procedure di identificazione che permettano di avviare i necessari percorsi sanitari legati alla pandemia e di affrontare questioni come gli alloggi e la frequenza scolastica”.