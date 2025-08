Tombini, a Ponte San Giovanni li ripuliscono i residenti - Tuttoggi.info

Si sentono inutili i 1.624 tombini di Ponte San Giovanni. Infatti speravano nel promesso e garantito intervento di manutenzione e pulizia, che ancora però non è stato iniziato.

E loro, non essendo in grado di assolvere alla loro funzione, essendo completamente ostruiti da foglie e detriti, si sentono inutili.

Non tutti però perché, in alcune zone, cittadini volontariamente si sono attrezzati per sollevare la griglia e pulire il pozzetto straripante di terra, foglie, detriti e talvolta di cespugli e piantine.

Le piogge autunnali sono, forse, lontane da venire ma i tombini sarebbero felici, al loro arrivo, di essere in grado di assolvere alla loro funzione: di ricevere l’acqua evitando così danni e disagi con la creazione, sulle strade, di veri e propri torrentelli.