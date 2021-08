Tombesi replica a sindacati: "Richiesta di incontro era su problematiche superate" - Tuttoggi

Il commissario straordinario del Comune di Spoleto, Tombesi, replica ai sindacati in merito alla mancata convocazione di un incontro come da loro richiesto

Il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto Tiziana Tombesi, in relazione al comunicato stampa diramato nei giorni scorsi dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, specifica – si legge in una nota dell’ente – che la richiesta di incontro pervenuta il 3 maggio scorso faceva riferimento a problematiche, in particolare legate alle “difficoltà sociali conseguenti la Pandemia”, che in quel momento si stavano risolvendo attraverso interventi del governo.

Per quanto riguarda il tema del bilancio di previsione, la cui scadenza era stata prorogata al 31 luglio, è doveroso fare presente che a maggio il documento contabile dell’Ente era in corso di predisposizione da parte degli uffici competenti del Comune.

In ultimo è utile anche ricordare che il Commissario Straordinario, fin dal suo insediamento, ha dimostrato piena disponibilità al confronto incontrando sindacati, associazioni di categoria, rappresentanti di partito e rappresentanti di associazioni cittadine.