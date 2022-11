Todi, un milione per i cimiteri dai fondi del sisma 2016 - Tuttoggi

A quanto deliberato dall’Amministrazione per i due cimiteri del capoluogo seguiranno a breve altre progettazioni già avviate per il cimitero di Duesanti (130 mila euro) e per la chiesa del cimitero di San Martino (190 mila euro). “Si tratta di interventi – tiene a sottolineare il primo cittadino – che sappiamo non essere sufficienti rispetto alle esigenze rilevate nei cimiteri frazionali, per questo gli uffici sono al lavoro per programmare lavori di manutenzione straordinaria a partire prioritariamente da quelli nelle frazioni di Vasciano, Pesciano e Ilci-Ripaioli”.

In tema va segnalato che, in concomitanza con la ricorrenza dei defunti, il reparto manutenzione è stato impegnato nei giorni scorsi nella cura del decoro di tutti i cimiteri comunali, che saranno peraltro oggetto tutti di una visita e della deposizione di una corona, a nome della comunità, da parte del Sindaco e degli assessori. “Si tratta di un piccolo gesto – spiega il Sindaco – che riteniamo però ogni anno doveroso per rispettare la memoria di chi ci ha lasciato”

Foto dal sito del Comune di Todi