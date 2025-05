Tiro Anlc, a Umbriaverde la qualificazione per la squadra umbra al Nazionale - Tuttoggi.info

In concomitanza con il Fiocchi Day del 17 e 18 maggio, nella splendida cornice del campo di Umbriaverde del presidente (nonché socio storico Anlc) Giulio Proietti, si svolgerà la qualificazione regionale Anlc (Associazione Nazionale Libera Caccia Umbria) di tiro a volo per la specialità Fossa Olimpica.

“La gara – ricorda il delegato Tav Anlc Umbria, Cesare Loretoni – è aperta a tutti i tiratori, ma soltanto i tesserati Anlc (come da regolamento Anlc 2025) potranno concorrere per ottenere il bonus qualificazione per la finale Tav Anlc, che si disputerà presso il Tav Roma del grande campione Francesco Daniello il 28 e 29 giugno 2025. La segreteria regionale Anlc Umbria invita i tesserati Anlc a partecipare alla gara per poter selezionare i migliori tiratori e tiratrici per affrontare al meglio la finale 2025 cercando di migliorare i risultati ottenuti nel 2024”.

Nella finale del 2024 (a cui si riferiscono le immagini), la delegazione Anlc Umbria, capitanata dal delegato regionale Tav Loretoni Cesare, aveva ottenuto ottimi:

3° classificata a squadre per la specialità fossa olimpica così formata: Micheli Maurizio, Tesei Federico, Rubeca Diego, Castrichini Roberto, Felici Lorenzo, Ricci Sergio e Pericolini Mauro;

1° classificato F.O., CAMPIONE ITALIANO, seconda categoria Tesei Federico;

4° classificato F.O. seconda categoria Micheli Maurizio;

2° classificato F.O. veterani Ricci Sergio;

2° classificato F.O. settore giovanile Felici Lorenzo;

4° classificato F. Universale terza categoria Loretoni Cesare;

4° classificato Percorso Caccia eccellenza/1 categoria Tesei Federico;

4° classificato Percorso Caccia cacciatori Novelli Gabriele;

4° classificata Percorso Caccia lady Novelli Ilaria.

Risultati di buono auspicio per la finale di giù di quest’anno al Tav Roma, soprattutto per i fratelli Novelli, che alla prima finale hanno sfiorato il podio.

Per il percorso caccia la convocazione sarà in relazione alla disponibilità dei tiratori Anlc che dovrà pervenire entro il 24 maggio 2025 contattando il seguente indirizzo email: anlc.spoleto@libero.it

I tiratori, qualificati, che rinunceranno saranno sostituiti a chiamata diretta dal delegato regionale Tav Anlc.

L’Anlc Umbria ringrazia la Fiocchi per la collaborazione a livello regionale e nazionale.