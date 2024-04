Tiro a segno, i premiati del  “Target Sprint” a Spoleto da L’Aquila, Pescara, Subiaco e Candela - Tuttoggi.info

La Sezione di Tiro a Segno di Spoleto ha ospitato nei giorni scorsi la prima gara di “Target Sprint”, disciplina che combina il tiro a segno con carabine ad aria compressa e la corsa di media distanza

La Sezione di Tiro a Segno di Spoleto ha ospitato nei giorni scorsi la prima gara di “Target Sprint”, disciplina che combina il tiro a segno con carabine ad aria compressa e la corsa di media distanza, valida come gara di qualificazione al campionato italiano dell’omonima specialità.

La gara zonale, articolata su percorso campestre allestito nella splendida cornice del TSN di Spoleto, alle pendici del Monteluco, prevedeva l’ingaggio di 5 bersagli con carabine ad aria compressa alla distanza di 10 metri, dopo 400 metri di corsa. Successivamente, a bersagli abbattuti, l’atleta, doveva percorrere ulteriori 400 metri ed abbattere altri 5 bersagli, per poi ultimare il tratto di gara finale, costituito da ulteriori 400 metri di corsa per un totale di 1200 metri, con eventuale penalità di tempo, qualora non avesse abbattuto tutti e cinque i bersagli nei 15 colpi a disposizione per ogni frazione di tiro.

37 gli atleti partecipanti, rispettivamente provenienti dalle Sezioni TSN di L’Aquila, Pescara, Subiaco e Candela.

Impeccabile la direzione di gara e l’organizzazione retta dal Presidente della Sezione TSN di Spoleto, Antonio Pismataro, dal vice presidente Mauro Pettini e dai collaboratori, che proseguono nell’attività di rilancio del TSN di Spoleto che da tempo è anche “Centro tecnico paralimpico dell’Unione Italiana Tiro a Segno”.

Nella categoria Allievi, si è imposta Alice Perilli (TSN Subiaco) su Salvatore Karol D’Adamo (TSN Candela) 2° classificato e Perseo Margolini (TSN L’Aquila) 3° classificato;

Nella categoria Ragazze successo dell’atleta Domiziana Lanzillotti (TSN Pescara) su Melissa Chelli (TSN L’Aquila) 2^ classificata e Olena Varchenko (TSN Cadela) 3^ classificata;

Nella categoria Ragazzi, Cristian Proietti (TSN Subiaco) ha preceduto Leonardo Pontone (TSN Candela);

Nella categoria Juniores, Vincenzo Tartaglia (TSN Candela), ha preceduto Samuele Sidoni (TSN L’Aquila);

Categoria Juniores 2 uomini: 1° classificato Elia Sidoni (TSN L’Aquila), 2° classificato Davide Di Manno (TSN Pescara), 3° classificato Nicolò Ciucci (TSN Subiaco);

Categoria Juniores donne successo di Aouani Denise Samira (TSN Candela);

Categoria Juniores 2 donne: 1^ classificata Mangolini Olimpia, 2^ classificata Notario Francesca Pia (TSN Candela);

Categoria Uomini Senior 2: 1° classificato Cirelli Davide (TSN L’Aquila), 2° classificato La Verghetta Giuseppe (TSN Pescara), 3° classificato Rosettini Igor (TSN L’Aquila);

Categoria Donne Senior 2: 1^ classificata Elisa Masotti (TSN L’Aquila); 2^ classificata Sara Cerini (TSN L’Aquila);

Categoria Master Uomini: 1° classificato Sidoni Roberto (TSN L’Aquila);

Categoria Mixed Team: 1^ coppia classificata Lanzillotti-Di Manno (TSN Pescara), 2^ coppia classificata Sidoni-Mangolini (TSN L’Aquila), 3^ coppia classificata Cirelli-Masotti (TSN L’Aquila).