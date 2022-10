Tir travolge auto, muore una 41enne. Alla guida 67enne di Spoleto

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due auto, con altrettante persone ferite (un 41enne ed una 59enne), trasportate in ospedale in codice giallo.

A guidare il mezzo pesante, stando a quanto riportato dai giornali locali, un 67enne di Spoleto. E’ stato anche trasportato in ospedale in codice giallo per le ferite riportate, oltre che sotto shock per la tragedia. Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada – la tragedia è avvenuto all’altezza di Marcena – è rimasta chiusa per ore, fino al primo pomeriggio.