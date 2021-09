Tir si ribalta a Ellera, muore camionista perugino - Tuttoggi

Un camionista perugino è morto a Ellera di Corciano dopo che il tir di cui era alla guida si è ribaltato

Un camionista perugino è morto a Ellera di Corciano dopo che il tir di cui era alla guida si è ribaltato. L’incidente è avvenuto alle 6,30 di lunedì mattina, davanti a “Obi”. A causarlo forse un malore dello stesso conducente, un 72enne residente a Perugia, visto anche che nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro.

Sul posto il personale del 118 – che non ha potuto far altro che constatare il decesso del camionista – le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che attualmente, con una gru, stanno operando per recuperare il mezzo.