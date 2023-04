Tic Festival, a Terni fans in delirio per gli attori della serie "Mare Fuori" - Tuttoggi.info

Gli attori di "Mare Fuori", serie televisiva targata Rai, hanno partecipato all'evento di chiusura del TIC Festival.

In centinaia, domenica 16 aprile, si sono messi in fila sin dalla mattina per assistere all’incontro con Serena Codato, che nella serie interpreta Gemma Doria, e Francesco Panarella, in arte Luigi Di Meo, soprannominato Cucciolo.