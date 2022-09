Terzo settore, sei immobili comunali a disposizione

C'è tempo fino al 14 novembre per presentare domanda in Comune: come fare

C’è tempo fino al 14 novembre per fare domanda per l’assegnazione di immobili comunali ad associazioni ed enti del settore per lo svolgimento delle loro attività. Bando, modello della domanda, elenco e schede degli immobili sono consultabili al seguente link: https://www.comune.perugia.it/avvisi/avviso-assegnazione-immobili-ad-associazioni.

I soggetti ammessi a partecipare al bando sono gli enti del terzo settore, ovvero le persone giuridiche, enti, associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro.