Terzo polo e futuro ospedale Foligno, Zuccarini preoccupato - Tuttoggi.info

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in apertura della seduta del Consiglio comunale odierno, ha espresso “forte preoccupazione nell’apprendere dalla stampa, della recente riunione tenutasi a Spoleto, tra la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, ed i capigruppo e membri della quarta commissione consiliare del Comune di Spoleto, alla presenza della nuova Direttrice Generale della Sanità e del nuovo Direttore della Usl Umbria 2, in cui è stata messa in discussione la costituzione del terzo polo sanitario, la cui condizione fondamentale, era ed è – per l’appunto – quella di integrare le funzioni delle strutture sanitarie di Foligno, di Spoleto e della Valnerina. Creando nuovi duplicati e procedendo con depotenziamenti, verranno meno i presupposti previsti per legge che consentono di garantire la piena operativa dell’ospedale di Foligno, facendo quindi crollare l’intero sistema sanitario dell’Umbria.

E’ imbarazzante dover apprendere certe notizie dai giornali: Foligno non può e non deve essere snobbata per meri tornaconti elettorali e di partito, invito pertanto i consiglieri comunali a chiedere la convocazione di un Consiglio comunale aperto straordinario, alla presenza della presidente Proietti, in cui avere chiare e definitive garanzie per la tutela e lo sviluppo del nostro ospedale”.