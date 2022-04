Terrore al supermercato, rapinatori armati feriscono titolare. Sindaco: "Vigliacchi" - Tuttoggi

Rapina a mano armata in un supermercato di Arrone, 3 malviventi a volto coperto hanno anche ferito il titolare. Sul posto i carabinieri

Terrore venerdì sera ad Arrone dove tre banditi armati hanno rapinato un supermercato all’orario di chiusura. I fatti sono accaduti intorno alle 20 al Conad in via Marconi, con i banditi che, a volto coperto, sono entrati nel negozio aggredendo i dipendenti ed intimando di consegnare loro l’incasso della giornata.

In particolare il titolare del negozio, che ha cercato di opporsi ai rapinatori, è stato colpito alla testa, per fortuna in modo non grave.

I tre malviventi si sono quindi impossessati del denaro presente nel supermercato e poi si sono dati alla fuga.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Terni, giunti in breve sul posto insieme al personale del 118.

Sulla rapina è intervenuto in serata il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, che definisce i malviventi “vigliacchi“. “La nostra comunità non ha mai registrato gesti di tale e inaudita violenza” ricorda. Ed esprime vicinanza al personale del supermercato: “Una famiglia che conosciamo tutti, da sempre, vicina con grande sensibilità, rispondendo alle esigenze di un paese intero. Correre a piedi per non essere rintracciati non vi salverà le coscienze” conclude rivolto ai rapinatori.

La rapina al supermercato di Arrone mostra analogie con un altro episodio di cronaca avvenuto recentemente in Umbria: il colpo alle Poste di Ponte Pattoli avvenuto un mese fa. Anche in quel caso i banditi erano armati ed hanno aggredito il vicedirettore dell’ufficio postale, colpendolo alla testa.