Terribile incidente in via Fiamenga, bicicletta travolta da camion - Tuttoggi

Nel tragico incidente che ha coinvolto una bicicletta ed un camion è deceduta una donna. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili

Terribile incidente nel pomeriggio di giovedì 16 settembre a Foligno, in via Fiamenga nei pressi del supermercato Todis. Secondo le prime informazioni una donna in bicicletta è stata travolta da un camion.

I soccorsi dal vicinissimo ospedale San Giovanni Battista purtroppo si sarebbero rivelati inutili: la donna sarebbe infatti deceduta.

Il traffico nella zona di via Fiamenga risulta completamente bloccato per consentire i soccorsi ed i rilievi del tragico incidente.

(articolo in aggiornamento)