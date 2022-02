Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Gubbio - Tuttoggi

L'epicentro nella Città dei Ceri a 8 km di profondità, nessun danno a persone o cose

La terra è tornata a tremare nell’eugubino-gualdese. Oggi pomeriggio (15 febbraio), alle 15.22, un scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata proprio a Gubbio, dov’è stato localizzato l’epicentro a 8 chilometri di profondità.

La scossa è stata avvertita chiaramente in tutta la Fascia Appenninica, anche se non sono stati segnalati danni a persone o cose.

L’ultimo evento di magnitudo superiore a 2.5 (precisamente 2.8) in questa zona risale addirittura al 15 maggio 2021, nel giorno dei (non) Ceri. Allora vari sciami sismici avevano danneggiato anlcuni intonaci in centro storico.