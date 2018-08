Terremoto di magnitudo 3.4 a Costacciaro

share

La terra è tornata a tremare. Un sisma che ha interessato la zona dell’Eugubino, ma che è stata avvertito distintamente anche a Foligno e Perugia. L’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha individuato l’epicentro a Costacciaro, ad una profondità di 8 chilometri, con una magnitudo 3.4.

Il momento esatto in cui è stata registrata la scossa le 16.30. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma è tornata la paura, anche in relazione ai movimenti tellurici che hanno interessato il Molise.

Gli esperti spiegano tuttavia che non ci sarebbero correlazioni tra le diverse faglie in movimento nel centro Italia.

