TerniOn, alla notte bianca djset di Samuel

“Gli uffici del Commercio e della Cultura che quest’anno gestiscono in maniera diretta l’organizzazione di Terni On – dichiara l’assessore Stefano Fatale – hanno colto una occasione preziosa, quella di ingaggiare un’artista di primissimo piano, un’occasione che si è verificata grazie ad una interlocuzione diretta”.

Sabato 29 settembre, a partire dalle 24, in Piazza Europa, si esibirà Samuel DJ Set. Samuel prenderà il posto di Boosta, inizialmente previsto in cartellone.

Samuel Romano è il cantante dei Subsonica, è uno dei fondatori della storica band, da sempre oltre a cantare con la sua band e in vari progetti paralleli (Motel Connection su tutti) si esibisce anche in Dj set dove propone uno stile musicale che ama particolarmente come l’house, la classic house, la disco anni ’90 e sonorità transoceaniche.

Ribadita invece la presenza dei Soul System che si esibiranno la stessa sera, il 29 settembre, dalle 21.30.

