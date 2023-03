Terni, violenza sessuale contro ragazzina | Arrestato 53enne

Cittadino nigeriano responsabile di violenza sessuale contro un minore arrestato dalla Polizia. Ragazzina sotto choc

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 marzo la Polizia di Stato di Terni ha eseguito il fermo di un cittadino nigeriano 53enne, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale, nei confronti di una minorenne, avvicinata con un pretesto, mentre usciva da un negozio, dove era andata per comprare la merenda.

Violenza sessuale contro minorenne

La ragazzina era stata prima fermata dall’uomo, a lei sconosciuto, con delle banali domande e poi era stata afferrata per un braccio e trascinata in un corridoio non transitato dello stabile, dove il 53enne, senza mai lasciarle il braccio, aveva iniziato a palpeggiarla tentando anche di baciarla. Era riuscita però a divincolarsi e a correre verso il parcheggio esterno dove aveva telefonato alla mamma che l’aveva raggiunta immediatamente ed aveva segnalato l’accaduto al numero d’emergenza.