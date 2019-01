Terni, vanno al night e lasciano bambina di 9 anni in auto per tutta la notte | Denunciati due uomini

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nella giornata di ieri, due giovani, un 23enne moldavo ed un 33enne bielorusso, sono stati denunciati dalla Squadra Volante per il reato di abbandono di minore, in concorso.

I due erano usciti sabato sera ed avevano portato una bambina, la sorellina del moldavo, a mangiare una pizza e poi alla pista di pattinaggio ma, anziché riaccompagnarla a casa a dormire, avevano deciso di proseguire la serata recandosi al night, lasciandola chiusa in macchina all’esterno, con la musica della radio a farle compagnia.

Nel frattempo la mamma della bambina si era rivolta alla Polizia di Stato, segnalando che, fino a quando il telefono cellulare di quest’ultima non si era scaricato, aveva saputo che la figlia si trovava chiusa in auto da sola davanti ad un night.

Immediate le ricerche dei tre giovani e del veicolo, il rintraccio avveniva verso le ore 10.00 di domenica, quando una pattuglia della Polizia Stradale transitando sotto l’abitazione della minore vedeva i tre mentre stavano rientrando.

Appurato che la bambina stava bene e che non appariva in alcun modo traumatizzata dalle modalità con cui aveva appena trascorso la notte, la Squadra Volante ha proceduto nei confronti dei due giovani, denunciandoli all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore, in concorso.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa