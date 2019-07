Terni, vandali ancora in azione | Sfondato vetro di un locale

share

Ancora un atto di vandalismo in centro e questa volta è toccato alla vetrata del locale “Bla bla bla” all’inizio di via Cavour. Nella notte dello scorso weekend alcuni ignoti hanno preso di mira il vetro del bar infrangendolo, episodio che va ad aggiungersi ‘all’assalto’ alle fioriere di via Garibaldi e alle ‘notti brave’ di un gruppo di giovani che TO aveva già documentato.

La questione sicurezza sembra essere rimasta una priorità in città, nonostante al governo del Comune ci sia ora la Lega che, in campagna elettorale aveva fatto della sicurezza il suo cavallo di battaglia. Gli episodi di vandalismo e violenza continuano a ripetersi esattamente come accadeva nelle precedenti amministrazioni e sempre negli stessi luoghi del centro tra l’altro.

La sicurezza nelle aree parchi “Ciaurro” e “Passeggiata” è problema di vecchia data, visto che non ci sono telecamere di sicurezza che possano dissuadere eventuali balordi o aiutare le forze dell’ordine che stanno indagando su quanto accaduto.

share

Stampa