Terni, risse, spaccio e auto danneggiate | Via del centro ‘ostaggio’ di una gang

Risse, spaccio, auto danneggiate e strada lordata, sono ormai anni, almeno tre, che via Massarucci (la via tra il liceo classico “Tacito” e la scuola media “Da Vinci”) è ‘zona franca’, dove un gruppo di ragazzi trascorre la notte indisturbato. I residenti, in più di una circostanza, hanno trovato le loro auto – usate come panchine o nel peggiore dei casi bersagli – danneggiate; vetri e specchietti rotti, graffi e bozze sulla carrozzeria e a niente sono valsi ‘gli inviti’ a cambiare zona, visto che le risposte del gruppetto sono state tutt’altro che concilianti.

Oltre ai danni materiali alle auto, quello che lascia ‘in eredità’ la ‘gang’ (in gran parte formata da cittadini di nazionalità straniera) è un indecoroso stato della strada, fatto ancora più grave visto che la via si trova proprio a delimitare due delle scuole più frequentate dagli studenti ternani: vetri rotti in gran quantità, sporcizie varie, escrementi e tutto ciò che potrebbe essere conferito negli appositi contenitori viene lasciato in terra. A partire dalla sera, inoltre, i residenti sono costretti a sopportare le urla del gruppo che sosta fino a notte in zona, incurante delle proteste dei cittadini.

In più di una circostanza sono state allertate le forze dell’ordine, ma sembra che il problema non sia risolvibile con interventi ‘occasionali’: per questo i residenti chiedono che sia potenziata la sicurezza della via con l’installazione di telecamere di videosorveglianza e la presenza di una pattuglia che garantisca l’ordine pubblico.

Proprio in quella zona, lo scorso 6 maggio, era stato aggredito un anziano di 70 anni che aveva cercato di difendere una ragazza da un violento litigio con un giovane; il pensionato era stato brutalmente picchiato e costretto alle cure dell’ospedale “Santa Maria”, questo l’episodio più grave dell’ultimo periodo ma, nel corso del tempo, più volte, sempre in quella zona, sono stati segnalati atti vandalici.

