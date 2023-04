Terni, strage patenti | Uomo ubriaco e positivo a cocaina e metanfetamina - Tuttoggi.info

Strage patenti a Terni, la Polizia Stradale ne ritira 7. Uomo trovato positivo a droghe e con tasso alcolemico superiore al limite

Nell’ambito della campagna denominata “stragi del sabato sera” i centauri della Polizia Stradale di Terni hanno controllato 48 veicoli e 56 persone in due punti diversi della città, servizio che, per la sua importanza e peculiarità, è stato effettuato anche con il personale sanitario della Polizia di Stato.

Strage di patenti, 7 ritiri

Sette le patenti ritirate, “un numero che deve far riflettere – sottolinea la Questura – se lo si raffronta con le vite che sono state potenzialmente salvate, perché il punto fermo è questo: salvare vite umane, abbassare il tasso di incidentalità fino ad azzerarlo; non è assolutamente accettabile o giustificabile porsi alla guida di un veicolo in condizioni tali da non garantire la propria e l’altrui incolumità”.

Alla guida drogato e ubriaco

Di queste sette violazioni contestate, una riguardava un valore alcolico tra lo 0.5 e 0.8 g/l, cinque violazioni un valore tra lo 0.8 e 1.5 gl ed una l’articolo 187 del Codice della Strada, in quanto il conducente è risultato positivo per l’assunzione di cocaina e metanfetamina oltre che di alcool. Queste ultime 6 penalmente rilevanti e quindi trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente.

