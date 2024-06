Terni, strage di patenti ritirate e denunce - Tuttoggi.info

Automobilisti senza cinture, al cellulare, senza revisione e ubriachi: Polizia Stradale di Terni ritira 6 patenti 5 formalizza 5 denunce

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato mirata al controllo della guida in stato di alterazione psico-fisica da alcol e droga. Nella notte di sabato 25 maggio, gli agenti della Polizia Stradale di Terni hanno controllato 53 conducenti, a sei di loro è stata ritirata la patente di guida, tutti uomini in età compresa tra 30 e 50 anni che guidavano in stato di ebrezza con tassi alcolemici compresi tra 0.50 gr/l ed oltre a 1.50 gr/l, inoltre 5 di loro, il cui tasso alcolemico superava il 0,8 gr/l, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli, che si sono concentrati nelle vicinanze dei locali notturni e nei pressi del centro cittadino del Comune di Terni, sono state elevate anche numerose sanzioni ai sensi del Codice della Strada per non aver indossato cinture di sicurezza, aver circolato con vetture prive della regolare revisione periodica e l’utilizzo di telefonini durante la guida. I servizi proseguiranno per tutta l’estate.