Terni, Santini passa dalla Lega a Fratelli d’Italia

Consiglieri che vanno e consiglieri che vengono nel gruppo consiliare della Lega di Terni. Se nei giorni scorsi ad approdare nel primo partito di maggioranza, fuoriuscendo dal Movimento 5 stelle, con tanto di benedizione del leader nazionale Matteo Salvini, è stato Marco Cozza, oggi arriva invece la notizia di un consigliere leghista che approda ad un altro gruppo consiliare.

Si tratta di Monia Santini, che passa a Fratelli d’Italia, come annuncia lo stesso partito di Giorgia Meloni.

“Siamo molto felici di accogliere Monia Santini nella nostra squadra, il nostro progetto cresce di giorno in giorno e Fratelli d’Italia è sempre di più la seconda gamba di una coalizione che vince a livello locale e regionale rappresentando le ragioni dell’identità e della difesa della nazione. Ecco perché è naturale che con donne come Monia Santini, l’azione politica basata su principi e valori dovesse prima o poi trovare un punto di incontro”. Queste le dichiarazioni di tutti i vertici provinciali e regionali di FdI accogliendo la consigliera ex leghista.

“Voglio ringraziare il capogruppo in Comune Maurizio Cecconelli, i consiglieri comunali Pepegna e Leonelli, gli assessori Masselli e Proietti, Eleonora Pace Presidente del gruppo di FDI in Regione, il Coordinatore regionale Sen. Franco Zaffini e tutta la classe dirigente di Terni di Fratelli d’Italia per la fiducia e la stima accordatami” ha dichiarato Santini.

“Fratelli d’Italia – prosegue la consigliera comunale – è oggi il partito più coerente nello scenario nazionale ed è per questo che continua a crescere e rappresentare un punto di vista completo di ciò che deve essere la destra in Italia.

Ho scelto Fratelli d’Italia perché è vicino al territorio, agli amministratori locali e incardina la sua azione politica partendo dalla base. Questi mesi di amministrazione pubblica – dice ancora – mi hanno dato l’opportunità, di guardarmi intorno per imparare, osservare, comparare e quindi trarre valutazioni facendomi scegliere un contatto differente con il mio territorio e con la mia città, attraverso un modus operandi a me più vicino e consono. E’ stato quindi con piena consapevolezza che ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia, senza nessun spirito di polemica o di rivalsa nei confronti degli amici della Lega – partito che mi sento di ringraziare per avermi dato i natali e l’opportunità di affacciarmi al panorama politico e della pubblica amministrazione – con i quali continueremo a lavorare e confrontarci con reciproco rispetto e spirito collaborativo. Svolgere al meglio il mio ruolo di amministratore pubblico e quindi migliorare e crescere ogni giorno nel rispetto di quel percorso che solidamente e in modo granitico rimane a sostegno dell’operato del Sindaco per la nostra città. Questa è stata la mia missione iniziale – conclude Monia Santini – questo è il mio obiettivo di oggi e questo rimarrà fino alla fine del mio mandato”.

