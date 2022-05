Terni, salta consiglio comunale | Opposizioni "Maggioranza incapace di avere numero legale" - Tuttoggi

Terni, consiglio comunale del 27 maggio salta. M5S, Pd e Senso Civico "Incapacità della maggioranza di avere numero legale"

“Come forze di opposizione siamo venuti a conoscenza tramite comunicazione via email che la seduta di consiglio comunale prevista per venerdì 27 maggio è stata annullata” – è quanto si legge in una nota congiunta dei gruppi di opposizione del consiglio comunale di Terni, M5S, PD e Senso Civico.

“Una decisione – continua la nota – che è figlia ancora una volta dell’incapacità della maggioranza di garantire il numero legale della seduta. Forse il caldo e l’arrivo della bella stagione hanno convinto qualche consigliere a trascorrere liete giornate al mare piuttosto che garantire la sua presenza per votare un documento di giunta come il Dup che fa acqua da tutte le parti”.

Decisione “offensiva”

“Riteniamo offensivo – conclude la nota – che tali decisioni vengano prese senza essere condivise dal Presidente del consiglio comunale con l’ufficio di presidenza. Un atteggiamento padronale delle istituzioni che non possono essere trattate alla stregua di un circolo privato. In un momento tanto delicato per imprese e famiglie, colpisce ancora di più questa mancanza di rispetto verso i cittadini che aspettano risposte. Purtroppo la giunta Latini pare ricordarsi di loro solo quando c’è da riscuotere l’ennesimo salasso”.