Terni, rubata la bici del sindaco Latini sotto il Comune - Tuttoggi

La mattina il sindaco Latini è arrivato in Comune con la sua bici per poi non ritrovarla la sera quando è andato a riprenderla

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, è stato vittima del furto della propria bici elettrica parcheggiata proprio sotto il Comune.

Il fatto

Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, martedì 14 settembre. La mattina il sindaco è arrivato in Comune con la sua bici per poi non ritrovarla la sera quando è andato a riprenderla.

Denuncia

Latini ha subito denunciato il furto alle autorità competenti che, anche con l’ausilio delle numerose telecamere in zona, non dovrebbero avere difficoltà nel risalire al responsabile del furto.