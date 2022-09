Terni-Rieti, incidente frontale prima della galleria | Coinvolti altri mezzi - Tuttoggi

Incidente lungo la Terni-Rieti all'altezza del ponte Valnerina. Forse un sorpasso azzardato la causa dello schainto. Soccorsi sul posto

Incidente frontale intorno alle 8.30 di questa mattina, 5 settembre, lungo la Terni-Rieti. Secondo quanto appreso da TO l’incidente è avvenuto tra due mezzi che transitavano in sensi di marcia opposti, all’altezza del ponte Valnerina, forse per un sorpasso azzardato. La dinamica dello schianto sembra abbia coinvolti almeno altri due mezzi, ma saranno i rilievi della Polizia Locale a stabilire con chiarezza cosa sia accaduto. Sul posto anche il personale sanitario del 118. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire il soccorso ai feriti e i rilievi del caso.