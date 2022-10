Terni, quanto guadagnano sindaco e assessori | Raddoppiano le indennità - Tuttoggi

Facciamo due conti sulle indennità

Facendo riferimento al parametro dell’indennità del Presidente di Regione, 13.800,00 euro, quella del sindaco sarà l’80%, vale a dire 11.040,00 euro con un incremento di oltre 5mila euro. L’aumento sarà graduale e, stando alla determina dirigenziale, al sindaco Leonardo Latini, libero professionista che continua a svolgere la professione, spetta l’indennità piena così come agli assessori Salvati e Proietti in aspettativa non retribuita, agli assessori Cecconelli, Scarcia e Fatale, liberi professionisti che continuano a svolgere la professione, all’assessore Ceccotti dipendente pubblico in aspettativa, all’assessore Cini, dipendente pubblico in aspettativa non retribuita dal 1°luglio 2022. Spetta invece l’indennità dimezzata agli assessori Masselli e Fabrizi, entrambi dipendenti pubblici non in aspettativa. Gli aumenti sono graduali negli anni fino al 2024 e dalla nuova indennità di 7.831,24 euro del 2022, nel 2023 si passerà a 9.173,08 euro e, nel 2024, a 11.040,00 euro. Il vicesindaco e gli assessori avranno un aumento rispettivamente del 75% e del 60% rispetto a quanto percepito dal sindaco.